"ثلاث أشياء وصفها الله بالجمال" أحمد سعد يقدم درس ديني على "إنستجرام"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:16 م
احمد سعد
احمد سعد
سيدة صادق
نشر الفنان أحمد سعد، صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "أحمد"، في الصورة مرتدياً جاكيت أسود كلاسيكي وتظهر في الخلفية صورة عبد الحليم وضوء خافت يوحي بالرومانسية والعمق.

ووجة "سعد" لجمهوره بعض النصائح الجوهرية لتحمل هذه الأيام الصعبة حيث قال "ثلاث أشياء وصفها الله بـ الجمال "صبر جميل .. هجر جميل.. صفح جميل فـ أصبر بلا شكوى.. وأهجر بلا أذى، وأصفح بلا عتاب".

وتبادل جمهور "أحمد" التعليقات معة وقالو"المهم أنك تحافظ، عرفت الحين ليش الستات بتسمع منك، صح الكلام دا كله صح، أحسنت يا نجم".

يذكر الفنان أحمد سعد علي سيد قناوي ولد في 20 أغسطس 1981 في القاهرة ، وسبق لة من الزواج من الممثلة المصرية ريم البارودي في نفس العام قبل أن يعلنا انفصالهم. وسبق له من الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب في قبل أن يعلنا انفصالهم في مارس 2019.

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