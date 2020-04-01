دي بروين: أخبرت زوجتي أنني سوف ألعب أكثر قليلًا

أكد البلجيكي كيفين دي بروين، قائد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه سيستمر في الملاعب بفترة طويلة، بعد إيقاف الدوريات الأوروبية في ظل تفشي وباء كورونا القاتل.











وأكد اللاعب البلجيكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "أخبرت زوجتي أنني سوف ألعب أكثر قليلاً".







وأضاف: "بعد هذا الحبس، لم يعد بإمكاني البقاء في المنزل بعد الآن، أخبرتها أنني سألعب عامين آخرين، حان الوقت للعب كرة القدم، أفتقد ذلك وهذا أمر صعب، ولكن هذا ليس مهم الآن، كرة القدم لا تهم الآن، المهم هو أن تكون الناس بأمان".







وأوضح دي بروين، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه محبوس في المنزل منذ أسبوعين وأن عائلته وأولاده في البداية كانوا مرضى قليلاً، الأمر الذي أثار قلقهم، لكنهم الآن في حالة جيدة.