لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وكشفت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 463 حالة، مع تسجيل 17 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 8، فيما بلغ عدد الوفيات 12، والمتعافين 35.

وأشارت غرفة العمليات اللبنانية، في آخر تقرير أصدرته، إلى أنّ عدد الفحوصات التي أجريت لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا حتى الثلاثاء بلغ 6799 فحصاً.

وقالت وزارة الصحة العامة في لبنان، على موقعها الإلكتروني، إن عدد الحالات المثبتة شمل مستشفى رفيق الحريري ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة والمختبرات الخاصة.

وأقرّت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، خطة إجلاء للمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان هربا من وباء كورونا، ووافقت على منح مساعدات للأسر الأكثر احتياجا. 

وكانت هذه القضية أدت إلى خلافات في صفوف الحلفاء داخل الحكومة، وهدّد رئيس البرلمان نبيه بري بالانسحاب منها إذا لم يتم البت في هذه القضية.

وبعد جلسة عقدتها الحكومة خصصت للبحث في عودة المغتربين، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، أنه "تمت الموافقة على خطة لإعادة المغتربين بدءا من الأحد، 5 أبريل/نيسان، وتقديم مساعدة مادية 400 ألف ليرة (حوالي 250 دولارا) للأسر الأكثر احتياجا".

ونقلت "عبدالصمد" عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده خلال الجلسة على "ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة أن التقارير المتعلقة في اليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي

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