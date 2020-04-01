النشاط الصناعي الأمريكي دخل مرحلة الإنكماش خلال مارس الماضى

قال معهد الإمدادات الأمريكي (إي.سي.إم)، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 49.1 نقطة خلال مارس الماضي بالقراءة النهائية، مقابل 50.1 نقطة في فبراير السابق له.





وتوقع المحللين تراجع النشاط الصناعي الأمريكي إلى مستوى 44.9 نقطة خلال نفس الفترة.





ليدخل النشاط الصناعي للولايات المتحدة منطقة الانكماش حيث يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.





وبحسب البيانات تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى مستوى 42.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.8 نقطة في الشهر الثاني من العام الجاري. في حين شهد مؤشر الإنتاج انخفاضاً بنحو 2.6 نقاط ليسجل 47.7 نقطة.





كما هبط مؤشر تشغيل العمالة إلى 43.8 نقطة خلال الشهر المنقضي، متراجعاً بنحو 3.1 نقطة عن الشهر السابق له.





وفي بيانات منفصلة، تراجع مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في الشهر الماضي وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ أغسطس 2009، مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر السابق له.













كما شهد مؤشر الطلبيات الجديدة والإنتاج انكماشاً حاداً هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمة 2009 بحسب مؤسسة "ماركت".







