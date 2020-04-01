مفاجأة.. "التضامن" تعلن نتيجة فحص الشكاوى الخاصة بـ"تحدي الخير"

شكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أطلق عليه "تحدي الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000.





وقامت اللجنة بفحص الشكاوي المقدمة وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين.





وتبين أن الجمعية قامت بإطلاق حملة تحدي الخير في 20 مارس 2020 وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020 وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيها منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.





وتبين للجنة أن الجمعية قامت بصرف المبالغ المتحصلة من التبرعات في المصارف التي جمعت من أجلها وأضافت اللجنة في تقريرها أن الجمعية قامت بصرف مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها عن المبالغ المحصلة من تحدي الخير بحوالي 5 ملايين جنيه.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة الحملات التي يعلن عنها ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها، وأن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين وكانت متعاونة مع اللجنة المشكلة وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم.





خطة صرف المعاشات





كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.





ويصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" (1، 2، 4) من أبريل.





أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، فيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5، 6، 7) من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





انتظام صرف المعاشات





وتتابع القباج، انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 93 فرع دون خصم أقساط القروض، وذلك في اليوم الأول لها.



