"الوفد" يشيد بجهود السيسي والسلطة التنفيذية في مواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:01 م
المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
دينا إبراهيم
أشاد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالدور الكبير الذي بذلته السلطة التنفيذية والجهات المعنية حماية لأرواح وصحة المواطنين

ووجه رئيس الوفد في بيانه، اليوم الأربعاء، الشكر لجموع الوفديين ومؤسسات بيت الأمة، وعلى رأسها اللجان النوعية والعامة ولجان الشباب والمرأة، التي تعمل على مدار الساعة دعمًا للدولة المصرية، ومساندة للمواطنين في مواجهة هذا الخطر الداهم، مطالبًا الوفديين في جميع ربوع وأنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية، بمواصلة العمل على مدار الساعة وبشكل يومي بما يتفق مع مبادئ الحزب وتاريخه طوال أكثر من 100 عام.

وشدد "أبوشقة" على ضرورة تكثيف الحملات والمبادرات في جميع ربوع وأنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية بشكل يومي، سواء بالتطهير أو التعقيم أو التوعية، وكل أشكال وصور دعم مؤسسات الدولة في خطتها وجهودها لمكافحة الوباء، مشيدًا بدور جيش مصر الأبيض، من الأطباء وأطقم التمريض، والهيئات الصحية وجميع العاملين في وزارة الصحة، وكذلك دور أعضاء حزب الوفد وأبناء بيت الأمة في دعمهم المستمر لهذا الدور.

وأشار رئيس الوفد، إلي أنه في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعالم نظرا لانتشار فيروس كورونا الخبيث واستمرارا من الحزب فى دعم الدولة المصرية والوقوف مع المواطن المصرى، فقد أصدرت توجيهات إلى جميع لجان الوفد بالمحافظات للعمل على مدار الساعة على مساعدة المواطنين فى مواجهة هذا الخطر الداهم وقد تابعت عمل اللجان من أسوان للاسكندرية بشكل يومى.

وتقدم رئيس الوفد، بالشكر للقائمين على مبادرة مصر أفريقيا والتى أكدت على تواصل الحزب على المستوى الأفريقى، والتى لاقت إشادة من وسائل الاعلام الإفريقية وصحف شمال أفريقيا بهذه المبادرة كما اتوجه بالشكر إلى للجان الوفد ذات النشاط الملحوظ فى هذا المجال وعلى سبيل المثال القليوبية والبحيرة والغربية والأسكندرية.

كما أشاد رئيس الوفد، بالجهود التى بذلتها وتبذلها الشرطة المصرية فى سبيل تنفيذ كافة ما يصدر من قرارات وتعليمات من السلطة التنفيذية حماية لأرواح وصحة المواطنين، وكذلك جهود وزارة الصحة وأطباء مصر وأطقم التمريض في جميع المستشفيات والهيئات الصحية، الذين يبذلون جهودًا كبيرة، وكل ما لديهم من الغالي والنفيس للعبور بالبلاد إلى بر الآمان.

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