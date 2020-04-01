تصريح صادم من توتي عن مصير الدوري الإيطالي

أكد فرانشيسكو توتى، نجم روما والمنتخب الإيطالي السابق، أن توقف الدورى الإيطالى خطوة في طريق إلغاء الموسم المحلي بسبب تفشى فيروس كورونا.

أكد فرانشيسكو توتى، نجم روما والمنتخب الإيطالي السابق، أن توقف الدورى الإيطالى خطوة في طريق إلغاء الموسم المحلي بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال أسطورة الكرة الإيطالية فى تصريحات صحفية "أعترف باستحالة عودة الدورى الإيطالى فى الفترة المقبلة، أرى أن الكاليتشو انتهى بسبب تأثير فيروس كورونا الكبير على البلاد".



