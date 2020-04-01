تصريح صادم من توتي عن مصير الدوري الإيطالي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:01 م
توتي
توتي
الفجر الرياضي
أكد فرانشيسكو توتى، نجم روما والمنتخب الإيطالي السابق، أن توقف الدورى الإيطالى خطوة في طريق إلغاء الموسم المحلي بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال أسطورة الكرة الإيطالية فى تصريحات صحفية "أعترف باستحالة عودة الدورى الإيطالى فى الفترة المقبلة، أرى أن الكاليتشو انتهى بسبب تأثير فيروس كورونا الكبير على البلاد".

 وأضاف : "جميع المؤاشرات الحالية تشير إلى أن الدورى الإيطالى لن يتم عودته خلال شهر يوليو، كما يتوقع البعض داخل منظومة الكرة".

يذكر أن أغلب الدوريات العالمية توقفت في الفترة الأخيرة بسبب تفشى فيروس كورونا وكان الدوري الإيطالي في مقدمة هذه الأندية.

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