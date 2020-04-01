السعودي رابح صقر يأجل طرح ألبومه لهذا السبب



من ناحية أخرى أحي الفنان السعوي في 11 يناير الماضي حفلا غنائيا تحت عنوان "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، واستقبل الجمهور رابح صقر بالترحيب الشديد والتصفيق الحار فور ظهوره على المسرح.



وخلال الحفل أقيم مزاد علني على الهواء على عود الفنان رابح صقر، وبيع بمليون ريال سعودي أمام الجمهور في السعودية والوطن العربي، وعزف رابح صقر على العود أهم أعماله، ومنها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغاني الخالدة.



وقال رابح عن عوده، "هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلى ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأته".



ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربي المملكة والخليج والعالم العربي، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة في تحقيق شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجمًا ساطعًا واسمًا كبيرًا في عالم الفن.



وغرد رابح صقر في حسابة الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "جمهوري الحبيب أولًا أحبكم وثانيًا الألبوم جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، الظروف الحالية صعب طرح أي عمل.. خليك في البيت".