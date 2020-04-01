محافظ قنا: تزويد المستشفيات بالأدوات الطبية لمواجهة كورونا وتقديم مساعدات للعمالة الغير منتظمة



وجه محافظ قنا خلال الاجتماع بحصر الاحتياجات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقا لخطة التدخل العاجلة والتي تشمل تزويد المستشفيات والوحدات الصحية بالتجهيزات والادوات الطبية اللازمة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم للشوارع بالمدن والقري والاسواق والاماكن العامة.



واضاف الداودي ان الخطة تشمل ايضا تقديم مساعدات للعمالة الغير منتظمة ومساعدات عينية تشمل مواد غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس كما ستشمل الخطة تنفيذ انشطة توعوية حول اليات الوقاية من فيروس كورونا.



جاء ذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا ومسئولي كل من الصحة والتموين والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.





فيما انهت الأجهزة التنفيذية والأمنية والمبادرات الشعبية في محافظة قنا، استعداداتها اليوم الأربعاء، لبدء أول أيام صرف المعاشات، لعدم تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد ومنافذ الصرف.



وأقامت عدد من المبادرات الشبابية بعض السرادقات، من أجل تخفيف حدة التزاحم على منافذ صرف المعاشات، بالإضافة الى توفير مقاعد لكبار السن، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا أنه يتم متابعة حركة تنظيم المواطنين أمام مراكز الخدمات البريدية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد الداودي علي إلتزام المواطنين بالتدابير الوقائية واستجابتهم لقرارات الحكومة للحفاظ علي صحة المواطنين من العدوى.



وأشاد بمبادرة عدد من شباب المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة بتطهير وتعقيم الشوارع والمديريات الخدمية والوحدات المحلية والقروية وأماكن تجمع المواطنين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



وفي سياق آخر، صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن اليوم الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل، من خلال منافذ الصرف البالغ عددها نحو 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة.



قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه عقد اجتماعا موسعا لمناقشة الية تنفيذ متطلبات خطة الاغاثة العاجلة والاجراءات الوقائية التي اتخذتاها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.