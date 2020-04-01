بعد الرحيل عن الأهلي.. أحمد فتحي يختار فريقه الجديد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:03 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
كشفت تقارير صحفية، عن الفريق  الذي سينتقل إليه أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، والذي أخطر مسؤولي القلعة الحمراء بالرحيل عن صفوف الأخمر نهاية الموسم الجاري.




وقال فتحي اليوم الأربعاء: "سأرحل بنهاية الموسم، وسأختار وجهة أخرى اختتم فيها مسيرتي، لكني أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انتهاء علاقتي بالأهلي".


وأضاف :"فعبد أكثر من 12 عام من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدي جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح".





وقال مصدر مقرب من اللاعب، بأن فتحي يفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز بدلًا من الزمالك، حيث يري بأن الانتقال إلى الأخير سيسبب ليه مشاكل كبرى مع جماهير النادي الأهلي.
وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي المصري برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، عقدت اجتماعاً مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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