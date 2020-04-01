بنكا الأهلي ومصر يعلنان حصيلة شهادات الـ 15% منذ طرحها

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:05 م
شهادة الـ 15 %
شهادة الـ 15 %

يصدر كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادات إدخارية تعد الأعلى عائد في مصر، وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خلال إجتماع طارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وتبعها قرار حد السحب والإيداع للسيطرة على توجه المواطنين لسحب أموالهم من البنوك بصورة ملحوظة.

وكشف بنكا الاهلي ومصر، عن بلوغ حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % ما يزيد عن 43.4 مليار جنيه لأكثر من مائتي ألف عميل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي، إن البنك أصدر شهادات ادخار بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه، لنحو 160 ألف عميل، لشهادة الادخار ذات فائدة 15% منذ منذ طرحها، وحتى الآن.

من جانب أخر قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت 15%، وصلت حصيلتها الإجمالية إلى نحو 13.4 مليار جنيه، حتى الآن لعدد 50 ألف عميل.

وكان بنكا الاهلي ومصر قد طرحا يوم الأحد من الاسبوع الماضي شهادات إدخارية لمدة عام بفائدة ثابته 15 في المائة تصرف شهريا.


ويوم الأحد الماضي قال البنك المركزى، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة.

وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم  وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فائدة 15 شهادة ابن مصر حد السحب والايداع بوابة الفجر الفجر الصحة العالميه البنك المركزي اعلى عائد

أخبار تهمك

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد الرحيل عن الأهلي.. أحمد فتحي يختار فريقه الجديد

منذ 40 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. قرارعاجل من "المركزي" بشأن عمليات السحب والإيداع

هذه الجهات مستثناه من حد الإيداع اليومي للبنك المركزي.. تعرف عليها

البنك المركزي يعلن حجم استفادة مصر من تراجع أسعار النفط

أسعار الدولار اليوم الإثنين 30-3-2020.. تعرف على سعر العملة الأمريكية بعد قرار "المركزي"

سعر الدولار اليوم الاثنين 30-3-2020.. في البنوك المصرية

برلماني: قرار البنك المركزي بشأن السحب والإيداع يضبط السوق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم