بنكا الأهلي ومصر يعلنان حصيلة شهادات الـ 15% منذ طرحها





يصدر كل من البنك الأهلي وبنك مصر شهادات إدخارية تعد الأعلى عائد في مصر، وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خلال إجتماع طارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، وتبعها قرار حد السحب والإيداع للسيطرة على توجه المواطنين لسحب أموالهم من البنوك بصورة ملحوظة.





وكشف بنكا الاهلي ومصر، عن بلوغ حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % ما يزيد عن 43.4 مليار جنيه لأكثر من مائتي ألف عميل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي، إن البنك أصدر شهادات ادخار بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه، لنحو 160 ألف عميل، لشهادة الادخار ذات فائدة 15% منذ منذ طرحها، وحتى الآن.





من جانب أخر قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت 15%، وصلت حصيلتها الإجمالية إلى نحو 13.4 مليار جنيه، حتى الآن لعدد 50 ألف عميل.





وكان بنكا الاهلي ومصر قد طرحا يوم الأحد من الاسبوع الماضي شهادات إدخارية لمدة عام بفائدة ثابته 15 في المائة تصرف شهريا.









ويوم الأحد الماضي قال البنك المركزى، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة.

وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.







