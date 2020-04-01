عاجل - يويفا يصدر قرارًا جديدًا بشأن تعليق بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، تعليق كافة مباريات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.





وقرر "يويفا" كذلك تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو (حزيران) ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021.





وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الأوروبي قررت فرض غرامات وعقوبات على عدة فرق بينها أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا، بسبب مواجهاتها في دوري الأبطال، وعلى خيتافي وإسبانيول بسبب مواجهتي الفريقين في الدوري الأوروبي.