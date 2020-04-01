"مسافات متباعدة.. مطهرات.. أوتوبيسات بالمجان".. تفاصيل أول يوم لصرف المعاشات بالبحيرة (صور)

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، توافد الآلاف من المواطنين علي مقرات صرف المعاشات بمختلف المدن والمراكز للحصول علي مستحقاتهم وفقا للجداول المعلنة من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتيح للمستحقين أقل من ألف جنيه أيام "1، 2،4" إبريل، والمستحقين صرف مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه أيام "5، 6، 7" إبريل، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي "8، 9" إبريل، وسيتم الصرف لمن لم يستطع أو لم يصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارا من يوم 12 إبريل.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم تجهيز مقر الإستاد الرياضي بدمنهور بخيام كبيرة تضم عدد من المقاعد المتباعدة وكذا توفير لجنة طبية للكشف الحراري على المواطنين والتعقيم والتطهير قبل وأثناء وبعد الصرف، بالإضافة إلى وجود لجان لتنظيم دخول المواطنين للصرف وخروجهم من المقر الذي يضم عدد 5 وحدات وماكينات صرف الأمر الذي أدى إلى عدم وجود أي ازدحام أو تجمعات وسط تأمين وتواجد أمنى بالمقر.



كما تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية أثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف والعمل على تنظيم أصحاب المعاشات في صفوف منتظمة، كما تم توفير أتوبيسات نقل داخلي لنقل المستحقين للمعاشات للمقار التي تم تجهيزها، كما تم عمل شاشات لمتابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر الفيديو كونفرانس والتدخل السريع على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ.



ومن جانبه أكد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أنه تم زيادة عدد مقرات صرف المعاشات من 148 مقر إلي 191 مقر وذلك للتيسير علي المواطنين وكبار السن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والأحزاب لتنظيم دخول وخروج المواطنين لصرف مستحقاتهم، وذلك من خلال توفير خيام كبيرة مجهزة بمقاعد متباعدة، ومتوفر بها لجان طبية للكشف الحراري على المواطنين والتعقيم والتطهير قبل وأثناء وبعد الصرف.



كما أضاف محافظ البحيرة، قائلا: نرحب بكل المبادرات المجتمعية والشبابية المشاركة في إنجاح عملية الصرف، وأن كل هذا هو سبيل لمنع الاختلاط بين المواطنين بعضهم البعض، فالبحيرة بها ما يقرب من نصف مليون مواطن بصرف معاش، وهذا رقم كبير جدا وممكن يتسبب في انتشار الفيروس خصوصا وأن أغلبهم أصحاب سن كبير.



وأشاد محافظ البحيرة، بمستوى التنظيم الجيد والسلوك الحضاري من المواطنين الذين أبدو سعادتهم بالإجراءات التي تقوم بها المحافظة حرصا على أمنهم وسلامتهم، مؤكدا أن المرحلة الحالية أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصري من خلال تعاون كافة الجهات من أحزاب سياسية والشباب والمجتمع المدني لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في مواجهة انتشار كورونا، مشيرا انه تم عمل شاشات من الساعة ۷ صباحا لمتابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر الفيديو كونفراس والتدخل السريع على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ.



وتلك الأماكن هي:

- مكاتب بريد العبارة والمجمع الحكومي والمقريزي بدمنهور سيتم الصرف بساحة الإستاد الرياضي بدمنهور.

- مكاتب بريد دمنهور الرئيسي ومدينة نصر وشبرا بدمنهور سيتم الصرف بساحة الحرية بحي شبرا بدمنهور.

- مكاتب بريد نقرها وأبو الريش ومنشأة إفلاقة بدمنهور سيتم الصرف بساحة الشبان المسلمين بدمنهور.

- مكتب بريد حوش عيسى بحوش عيسى سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد دمشلي بمركز كوم حمادة سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد الحدين بمركز كوم حمادة سيتم الصرف بالساحة المخصصة أمام المكتب.

- مكتب بريد واقد بمركز كوم حمادة سيتم الصرف بالساحة المخصصة أمام المكتب.

- مكتبي بريد الطيرية والطيرية البلد بمركز كوم حمادة سيتم الصرف بالمدرستين الابتدائيتين بجوارهما.

- مكتب بريد أبو العزايم بمركز كوم حمادة سيتم الصرف بحضانة المعهد الديني بالقرية.

- مكتب بريد كوم شريك مركز كوم حمادة سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار القرية.

- مكتب بريد أبو المطامير بأبو المطامير سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد أبوحمص بأبوحمص سيتم الصرف بمركز شباب أبو حمص.

- مكتب بريد بلقطر الشرقية بمركز أبوحمص سيتم الصرف بمركز شباب القرية.

- مكتب بريد مساكن إدفينا بمركز رشيد سيتم الصرف بساحة نقطة الشرطة بجوار المكتب.

- مكتب بريد برج رشيد بمركز رشيد سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد المحمودية بالمحمودية سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد المحمودية فرعي بالمحمودية سيتم الصرف بالمدرسة الثانوية للبنات بجوار المكتب.

- مكتب بريد ديروط مركز المحمودية سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد كفر الدوار فرعي بكفر الدوار سيتم الصرف بالنادي الاجتماعي.

- مكتب بريد كفر الدوار بكفر الدوار سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد سنترال كفر الدوار بكفر الدوار سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد الوسطانية بمركز كفر الدوار سيتم الصرف بالمدرسة الابتدائية بجوار المكتب.

- مكتب بريد قرية صلاح الدين بمركز بدر سيتم الصرف بساحة مركز شباب القرية.

- مكتب بريد قرية عمر شاهين بمركز بدر سيتم الصرف بساحة مركز شباب القرية.

- مكتب بريد عبد المجيد المرسى بمركز بدر سيتم الصرف بدار المناسبات بالقرية.

- مكتب بريد الرحمانية بالرحمانية سيتم الصرف بمجمع المدارس الابتدائية المشتركة.

- مكتب بريد قيلشان بمركز إيتاي البارود سيتم الصرف بمركز شباب القرية.