تقارير.. مواعيد جديدة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت تسريبات صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وضع مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ستقام خلال شهري يوليو، وأغسطس، بدلًا من يونيو المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لإنهاء الدوريات المحلية في أوروبا.

وذلك بسبب إصرار الـ"يويفا" على إنهاء الموسم، حتى وإن استكمل خلف الأبواب المغلقة، وأشار التقرير الى أن هذا الاتجاه الجديد يرتكز على تأجيل جميع المباريات الدولية، المقررة في يونيو المقبل، سيتم تأجيلها، لإفساح المجال أمام عودة المباريات، واستكمال الموسم.

يذكر أن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة من الجمود، مثل بقية المسابقات في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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