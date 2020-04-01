جيبوتي تدين إطلاق "الحوثيين" صاروخين بالستيين على المملكة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان.

وأكد جيبوتي على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان، الذي يشكل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخر فيه العالم أجمع جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

كما شددت في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجل المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.

ويذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، قد تمكنت مساء السبت الماضي، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه العاصمة الرياض، ومنطقة جازان بجنوب المملكة.

ورفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الخميس الماضي، الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، رغم ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

ودائما ما تنجح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الصواريخ الحوثية إيرانية الصنع، والتي تواصل جرائمها الإنسانية في اليمن.

*الحوثيين
حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها. عرفت ب\في الاعلام باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي. ويعد المرشد الديني للجماعة.

وتأسست الحركة عام 1992 نتيجة مايشعرون أنه تهميش وتمييز ضد الهاشميين من الحكومة اليمنية، عرف عن انتماء قادة الحركة وأعضائها إلى المذهب الزيدي، وبالرغم من أن الحركة تُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، فهي ليست تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهر محلي من مظاهر الهلال الشيعي العابر للقوميات.

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