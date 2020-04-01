الكرملين: "بوتين" يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي أطلقت فيه سلطات موسكو تطبيقًا للهواتف الذكية مصمم لتعقب الأشخاص الذين أُمروا بالبقاء في منازلهم بسبب الفيروس.

وقال الكرملين، إن "بوتين" سيعقد اجتماعًا حكوميًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عبر الفيديو بعد يوم من إعلان طبيب قابله الأسبوع الماضي أنه تم تشخيص إصابته بالفيروس شديد العدوى، حسبما أوردت وكالة "رويترز",

وأكد الكرملين، الذي قال، إن كل شيء على ما يرام بشأن صحة "بوتين"، إن الرئيس يحافظ الآن على بعده عن الآخرين ويفضل العمل عن بعد.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان "بوتين" قد غير الطريقة التي كان يستقبل بها الناس ويبتعد الآن، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "بالطبع، يحافظ الجميع الآن على مسافة اجتماعية. الجميع يفعل ذلك".

قام دينيس بروتسينكو الأسبوع الماضي بزيارة لـ"بوتين" في المستشفى الرئيسي لفيروس كورونا في موسكو وصافح الزعيم الروسي. يقوم بروتسينكو الآن بالعزل الذاتي في مكتبه.

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