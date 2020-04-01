واشنطن تسجل 596 حالة إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 596 حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن ووفاة 11 شخصا حتى الآن.

ويذكر أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، استثناء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا من العقوبات بحق إيران وكوريا الشمالية.

وعرض بومبيو تقديم المساعدة على طهران وبوينج يانج في جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

ودعا بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، كافة الدول إلى تشارك المعلومات والبيانات لمواجهة كورونا، مؤكدا أن البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة الوباء لا تخضع للعقوبات.

وقال: "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة رعايا هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

وأشار إلى أن هناك أنظمة حاكمة لبعض الدول تواصل صنع الأسلحة والقنابل في الوقت الذي يعاني فيه شعبها من الجوع.

وفي رسالة إلى المليشيات الموالية لإيران بالعراق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف رعايها في القنصلية والسفارة الأمريكيتين ببغداد.

وألمح إلى أنه "من المؤسف أن النظام الإيراني لا يشاركنا الرغبة في تحقيق السلام باليمن"، معربا عن أمله أن تنجح جهود السعودية بالتعاون مع مجلس الأمن في إحلال السلام باليمن.

وأكد أن واشنطن تفعل كل ما بوسعها لمساعدة الحكومة الأفغانية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مساهمات الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية في العام الماضي تجاوزت حد الـ400 مليون دولار، ملمحا تخصيص 100 مليون دولار إلى الدول التي تواجه خطر تفشي الوباء الجديد.

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