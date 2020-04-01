أخبار البورصة.. تعيين ثلاث أعضاء مستقلين جدد بمجلس إدارة "إيجيترانس"





تلقت البورصة المصرية اليوم الأربعاء بيان من شركة إيجيترانس المتخصصة في تقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية، يعلن عن تعيين ثلاث أعضاء مستقلين جدد بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 31 مارس 2020.









وقالت الشركة في البيان، إنه انضم لعضوية مجلس الإدارة كل من محمد خضير، المؤسس والشريك الإداري لشركة خضير وشركاه، وسامر الوزيري، المستشار المالي لمجلس إدارة شركة راية القابضة، ومحمد عكاشة، شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوري مصر كأعضاء مستقلين.





ومع انطلاق خطة الشركة على مدار الفترة من 2020 إلى 2024 استناداً إلى التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها إيجيترانس لتلك الفترة، فإنّ انضمام هؤلاء الأعضاء بما يتمتعون به من خبرات ومعرفة واسعة في مجالي التخطيط الاستراتيجي وتنمية الأعمال والتطوير التكنولوجي بالشركة، سيصبح عاملاً رئيسياً في دعم ومساندة استراتيجية الشركة وعملياتها التشغيلية خلال الفترة القادمة.





و قالت عبير لهيطه رئيس مجلس إدارة الشركة: " إنّ ما يتمتع به هؤلاء الخبراء من معرفة وخبرات واسعة، سيعمل بكل تأكيد على دعم عملياتنا التشغيلية، كما سيساعد استراتيجية الشركة في اجراء التعديلات اللازمة بحيث تصبح أكثر كفاءة ومرونة يوماً بعد يوم لنتمكن من والتكيف والنمو لمقابلة احتياجات ومتطلبات السوق وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة لخدماتنا. إنّ الاستشارات وخلاصة الخبرات التي سيقدمها لنا الأعضاء الجدد ستضخ دماء وطاقة جديدة في مجلس الإدارة، مع دعم التزامنا بالتعلم والتنمية وتحسين مستوى حلول العمل المقدمة، وهو ما سيصب في مصلحة موظفينا وعملائنا وحملة أسهمنا"





وسيحل الأعضاء الثلاث الجدد محل كل من حسن عطا، د. مهجة بدران د.عمرو قيس الذين تركوا مناصبهم كأعضاء في مجلس إدارة إيجيترانس ابتداء من 31 مارس 2020 بعد سنوات طويلة من عملهم المتفاني من أجل تنمية وازدهار الشركة.









أخبار البورصة المصرية

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ليهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.