خطة مفاجأة من الزمالك لخطف نجم الأهلي





أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستهدف الزمالك التعاقد مع محمد شريف لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف نادي إنبي في الصيف القادم.





وطلب باتريس كارتيرون من إدارة النادي سرعة التعاقد مع محمد شريف قبل إنتهاء إعارته مع نادي إنبي بنهاية الموسم الجاري.





وهناك عقبة تقف أمام نادي الزمالك لضم محمد شريف في الصيف وهي إرتباطه بعقد مع النادي الأهلي وعدم وجود بند بأحقية الشراء في عقد إعارته مع نادي إنبي.





وقام مسئولو الزمالك بتحريض محمد شريف للقيام بالضغط على إدارة النادي الأهلي ليسمحوا له بالرحيل في نهاية الموسم الجاري وبالتالي يتمكن الزمالك من ضمه.



