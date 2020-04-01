بسبب كورونا.. الصحة تطلق مبادرة "الممارس الصحي مستعد"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أطلقت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عبر مركز التطوع الصحي "مبادرة الممارس الصحي مستعد" وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم؛ ليكونوا على اتم الاستعداد في حال الحاجة إليهم ووصل عدد المتطوعين في هذا المبادرة إلى أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية والعالم أجمع من أزمة بشأن تغشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي يتطلب جهدًا كبيرًا في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.

هذا وشارك مركز التطوع الصحي في مبادرة "مجتمع واعٍ"، التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة مثل جمعية التطوع الصحية أثر.

وقال مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بتار: إن "المركز أطلق مبادرة ممارس صحي مستعد وتهدف إلى استقطاب متطوعين صحيين"، لافتأً إلى أن العمل التطوعي أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية.

وقال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية أثر بأن حملة مجتمع واعي في الأسبوع الأول قام بتدريب خمسة آلاف متطوع عبر منصة دروب وأهلت 300 متطوع صحي ميداني قاموا بزيارة 44 حي في العاصمة الرياض ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية، كما أجرى أكثر من 6 ألف اتصال توعوي بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المملكة المركز الصحي الصحة السعودية

أخبار تهمك

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد الرحيل عن الأهلي.. أحمد فتحي يختار فريقه الجديد

منذ 39 دقيقة

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | الدفاع المدني: المملكة تهتم بنشر ثقافة التطوع في المجتمع

عاجل - السعودية| مجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام ينفذ 16 مبادرة تطوعية

تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.. مبادرة "بينا" تطلق حملة "كن متطوع" (صور)

أمير مكة يرأس اجتماع تفعيل مبادرات قطاع التنمية بالمنطقة

322 متطوعًا ومتطوعة لخدمة الحجاج العراقيين في جديدة عرعر

مبادرة "بينا": حملة "كن متطوعا دعوة للمشارك الإيجابية لخدمة المجتمع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم