بسبب كورونا.. الصحة تطلق مبادرة "الممارس الصحي مستعد"





أطلقت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عبر مركز التطوع الصحي "مبادرة الممارس الصحي مستعد" وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم؛ ليكونوا على اتم الاستعداد في حال الحاجة إليهم ووصل عدد المتطوعين في هذا المبادرة إلى أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة.





وتأتي هذه المبادرة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية والعالم أجمع من أزمة بشأن تغشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي يتطلب جهدًا كبيرًا في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.





هذا وشارك مركز التطوع الصحي في مبادرة "مجتمع واعٍ"، التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة مثل جمعية التطوع الصحية أثر.





وقال مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بتار: إن "المركز أطلق مبادرة ممارس صحي مستعد وتهدف إلى استقطاب متطوعين صحيين"، لافتأً إلى أن العمل التطوعي أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية.





وقال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية أثر بأن حملة مجتمع واعي في الأسبوع الأول قام بتدريب خمسة آلاف متطوع عبر منصة دروب وأهلت 300 متطوع صحي ميداني قاموا بزيارة 44 حي في العاصمة الرياض ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية، كما أجرى أكثر من 6 ألف اتصال توعوي بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.