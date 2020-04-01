زعيمة ميانمار: "كورونا" الدافع لإنشاء أول حساب شخصي على فيسبوك

كشفت زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، أن جائحة فيروس كورونا الجديد هو الدافع وراء إنشاء أول حساب شخصي لها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك على مضض، اليوم الأربعاء.





وكتبت "سوكي" في أول منشور على الحساب، والذي تم التحقق منه بسرعة بعلامة زرقاء لإظهاره على أنه حقيقي: "لم يكن لدي أي استعداد للانضمام إلى فيسبوك في البداية"، كما ذكرت وكالة "رويترز".





وقالت زعيمة ميانمار: "في ظل الظروف الحالية، تم إنشاؤه من أجل التواصل مع الناس بشكل أسرع وأكثر ارتباطًا بتحديات فيروس كورونا Covid-19".





وأكدت ميانمار 15 حالة إصابة بالفيروس ووفاة واحدة. حذرت وزارة الصحة من "تفشي المرض" بعد عودة عشرات الآلاف من العمال المهاجرين من تايلاند المجاورة.





ظهرت "سو كي"، مؤخرًا في مقطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية، وهي تغسل يديها وتطلب من الآخرين القيام بالمثل لوقف انتشار فيروس كورونا.





شارك المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي حساب فيسبوك الجديد على صفحته الخاصة، اليوم الأربعاء، قائلاً إنه قانوني.





وقال نيي نيي تون، المتحدث باسم مكتب الزعيمة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "إنه حقيقي ... ليس كذبة أبريل."





تم تشغيل صفحة عامة على فيسبوك لـ "سو كي" منذ وقت حملتها ضد المجلس العسكري السابق ولديها أكثر من مليون متابع.





منذ وصولها إلى السلطة في العام 2016، تواصلت سو كي إلى حد كبير من خلال البيانات الرسمية والاجتماعات العامة. نادرا ما تعقد مؤتمرات صحفية أو مقابلات.







