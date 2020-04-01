زعيمة ميانمار: "كورونا" الدافع لإنشاء أول حساب شخصي على فيسبوك

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشفت زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، أن جائحة فيروس كورونا الجديد هو الدافع وراء إنشاء أول حساب شخصي لها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك على مضض، اليوم الأربعاء.

وكتبت "سوكي" في أول منشور على الحساب، والذي تم التحقق منه بسرعة بعلامة زرقاء لإظهاره على أنه حقيقي: "لم يكن لدي أي استعداد للانضمام إلى فيسبوك في البداية"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت زعيمة ميانمار: "في ظل الظروف الحالية، تم إنشاؤه من أجل التواصل مع الناس بشكل أسرع وأكثر ارتباطًا بتحديات فيروس كورونا Covid-19".

وأكدت ميانمار 15 حالة إصابة بالفيروس ووفاة واحدة. حذرت وزارة الصحة من "تفشي المرض" بعد عودة عشرات الآلاف من العمال المهاجرين من تايلاند المجاورة.

ظهرت "سو كي"، مؤخرًا في مقطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية، وهي تغسل يديها وتطلب من الآخرين القيام بالمثل لوقف انتشار فيروس كورونا.

شارك المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي حساب فيسبوك الجديد على صفحته الخاصة، اليوم الأربعاء، قائلاً إنه قانوني.

وقال نيي نيي تون، المتحدث باسم مكتب الزعيمة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "إنه حقيقي ... ليس كذبة أبريل."

تم تشغيل صفحة عامة على فيسبوك لـ "سو كي" منذ وقت حملتها ضد المجلس العسكري السابق ولديها أكثر من مليون متابع.

منذ وصولها إلى السلطة في العام 2016، تواصلت سو كي إلى حد كبير من خلال البيانات الرسمية والاجتماعات العامة. نادرا ما تعقد مؤتمرات صحفية أو مقابلات.


أخبار تهمك

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الرحيل عن الأهلي.. أحمد فتحي يختار فريقه الجديد

منذ 39 دقيقة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم