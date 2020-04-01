حملات بيطرية بالدقهلية تضبط لحوم ودواجن فاسدة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكنت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية تحت اشراف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية من ضبطنصف طن لحوم ودواجن في حملات بيطرية رادعة علي محلات بيع اللحوم بالسنبلاوين وميت غمر.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شدد علي ضرورة متابعة أسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها للحفاظ علي توفير منتجات صحية خالية من المسببات المرضية.

ووجه محافظ الدقهلية بتوقيع العقوبة القانونية لكل من تسول له نفسه الغش أو التلاعب بصحة المواطنين. 

على الفور قامت مديرية الطب البيطري بالدقهلية بقيادة الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الطب البيطري بالدقهلية بحملة مكثفة علي محلات اللحوم. 

استهدفت الحملة قرى مدينة السنبلاوين برئاسة الدكتور السيد العجوز -رئيس قسم الصحة العامة بالسنبلاوين، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر. 

كما قام الدكتور إشرف ألفونس بحملة علي قرية دقادوس بميت غمر أسفرت عن ضبط ٤٠٠ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وأوضح المنجي أن حصيلة أعمال حملات الرقابة علي اللحوم ومنتجاتها اليوم نصف طن بإجمالي اربعة محاضر تم عرضها علي النيابة. 

وعلى صعيد آخر قامت رئاسة حي غرب برئاسة المحاسب محمد أمين الدمرداش اليوم بحملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية بنطاق حي غرب مدينة المنصوره والتي غالبًا ما تنتشر يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع حتي أصبحت أشبه بالثابتة وهو ما يتعارض ما ما تنتهجه الدولة في هذه الظروف الصعبة من تقليل فرص اي تجمعات للمواطنين في مناطق ضيقة تقلل من فرص الوقاية من فيروس كورونا وتساعد علي انتشاره وهو ما ترفضه الدولة شكلًا وموضوعًا.

قاد الحملة الدكتور مصطفي عنان نائب رئيس الحي يرافقه محمد عبداللطيف نائب رئيس الحي وفريق من ادارة الإشغالات بالحي وادارة البيئة وإدارة الأسواق.

وأكد الدكتور مصطفي عنان أن الحملة تأتي إطار تكاتف جهود أجهزة الدولة لمجابهة الظروف الراهنة، وان الحملة أستهدفت منطقة محمد فتحى والجلاء، لرفع الاسواق العشوائية المتواجدة بتلك الأماكن، لكونها بيئة صالحةلانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، وياتى ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حملات بيطرية بالدقهلية تضبط لحوم ودواجن فاسدة
حملات بيطرية بالدقهلية تضبط لحوم ودواجن فاسدة
حملات بيطرية بالدقهلية تضبط لحوم ودواجن فاسدة
حملات بيطرية بالدقهلية تضبط لحوم ودواجن فاسدة

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