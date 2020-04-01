شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بصورة مثيرة للجدل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:30 م
شيكابالا
شيكابالا
أحمد السيد

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نشر صورة له رفقة الثنائي عبدالله السعيد وأحمد فتحي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء نشر شيكابالا للصورة عقب إعلان احمد فتحي لاعب فريق الاهلي عن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعدما رفض تجديد عقده.

وترجع الصورة لمعسكر منتخب مصر في بطولة كأس العالم والتي أقيمت في روسيا عام ٢٠١٨، حيث كان يتواجد الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز وأحمد فتحي لاعب الأهلي.

وقد خرج احمد فتحي ببيان منذ قليل أكد فيه على انتهاء صلته بالنادي الأهلي بعدما استقر على عدم تجديد عقده مع الأحمر، ليقدم شكره لجماهير النادي الأهلي على الفترة الماضية.

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