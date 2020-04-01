لأول مرة.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن المنظمون، اليوم الأربعاء، إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن نادي عموم انكلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، انه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 /يونيو و11يوليو 2021".

وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية يتم فيها إلغاء بطولة غراند سلام. وتنضم ويمبلدون بذلك الى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.

ويذكر أن أكد نائب رئيس اتحاد التنس الألماني ديرك هوردروف أن اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس ستعلن هذا الاسبوع إلغاء البطولة رسميا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات نقلتها بي بي سي أن البطولة المقرر لها 29 من يونيو المقبل،  لن تقام خلف أبواب مغلقة ، وفي نفس الوقت التأجيل سيسبب صعوبات كبيرة.

وأضاف أن اجتماعًا سوف يعقد الأربعاء المقبل و سيتم بعد الإعلان عن القرار النهائي وهو الإلغاء، هذا القرار حتمي في الوقت الحالي في ظل القيود على السفر التي لن تمكن اللاعبين أو الجماهير من حضور الحدث.

يذكر أن اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو قد أعلنت الاسبوع الماضي عن تأجيل دورة الألعاب لصيف 2021 بسبب فيروس كورونا.

كما تأجلت العديد من الفاعليات و البطولات الرياضية لنفس السبب مثل يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 وأمم إفريقيا للمحليين.


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لأول مرة فيروس كورونا تنس بطولة ويمبلدون الغاء

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