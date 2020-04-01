بعد الاعتقال.. عودة الإيراني مزدوج الجنسية كما فروغي إلى بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية في بيان أن المواطن كمال فروجي، 80 عامًا، والذي يحمل جنسية إيرانية بريطانية مزدوجة، عاد إلى بريطانيا بعد تسع سنوات من اعتقاله في إيران بتهمة التجسس.





تم إطلاق سراح "فروغي"، الذي كان يعمل مستشارًا تجاريًا عندما تم القبض عليه، من الاحتجاز في طهران في أواخر عام 2018. لكنه لم يتمكن من العودة إلى عائلته في بريطانيا بينما كان ينتظر تجديد جواز سفره الإيراني.





وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني: "أنا سعيد ومرتاح جدًا لأن كمال فروغي تمكن من العودة إلى المملكة المتحدة وجمع شمله مع عائلته، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "أشيد بكمال وعائلته، الذين مروا بمحنة رهيبة، ولديهم الآن فرصة لإعادة بناء حياتهم معا."



