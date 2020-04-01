التنظيم والإدارة يطلق مسابقة كل يوم كتاب لموظفي الجهاز الإداري

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء اليوم التطبيق الاليكتروني"كل يوم كتاب" وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار تشجيع موظفي الجهاز الإدارى للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ إلاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.


وقال الدكتور صالح الشيخ إن فكرة التطبيق تتلخص في إتاحة كتاب صغير الحجم كل يوم يمكن للموظف قراءته، وعقب انتهاء فترة التدابير الاحترازية والعودة للعمل بشكل طبيعي، سيقوم الجهاز باستخدام التطبيق في إجراء مسابقة يقوم فيها الموظفين بالإجابة على مجموعة من الأسئلة لقياس الاستفادة من هذه الكتب وسيتم اختيار وإعلان أسماء الفائزين اليكترونيا، وسيتم منحهم مكافآت مالية وفقاً لمستويات تقييم مختلفه.. مشيرا ألى أن رابط التطبيق سينشر على الموقع الاليكتروني للجهاز وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وأكد أن الجهاز حرص على اختيار الكتب بعناية وذلك من خلال خبراء بوزارة الثقافة أخذا في الاعتبار تنوع مجالاتها وبساطة لغتها وصغر حجمهاوحقوق الملكية الفكرية واتاحتها في نسخة إليكترونية، حتى تتناسب مع القطاع العريض من موظفي الجهاز الإدارى للدولة.


وقال رئيس الجهاز:" زميلاتي وزملائي.. نقدر  قيمة وقتكم الثمين ونأمل في أن تحسنوا استثماره الاستثمار الأمثل، كما ننتظركم عقب هذه الإجازة عائدين سالمين إلي مواقعكم في خدمة هذا البلد الآمن بإذن الله، وكلكم طاقة وقدرة على بذل المزيد من الجهد في خدمة وطنكم وشعبكم كما اعتدنا منكم، ونجدد عزمنا معكم على العمل بجد لرفع اسم مصر التي تستحق منا الكثير".

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