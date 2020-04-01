قبل الانتهاء من توزيعها.. شيرين تروج لـ أغنيتها الجديدة
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:35 م
مصطفى فكيه
روجت الفنانة شرين عبدالوهاب، لأغنيتها الجديد المقرر أن تطرحها خلال الأيام المقبلة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت "عبدالوهاب": "انتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه، وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي، ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني... بحبكم".
وكانت شيرين عادت من جديد إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب 5 أشهر، حيث قررت غلق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان، في ظل أزمة الحريق التي كان يعاني منها وقتها.
ونشرت أول تدوينه لها بعد عودتها: "أنا هنا يا حبايبى، واتبسطت جدًا لما فى ظل الظروف اللي العالم كله فيها، وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".
وأضافت "عبد الوهاب" قائلة: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدًا، وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جدًا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني، وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدًا لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".
وقالت "عبدالوهاب": "انتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه، وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي، ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعهالكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني... بحبكم".
وكانت شيرين عادت من جديد إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب 5 أشهر، حيث قررت غلق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان، في ظل أزمة الحريق التي كان يعاني منها وقتها.
ونشرت أول تدوينه لها بعد عودتها: "أنا هنا يا حبايبى، واتبسطت جدًا لما فى ظل الظروف اللي العالم كله فيها، وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".
وأضافت "عبد الوهاب" قائلة: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدًا، وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جدًا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني، وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدًا لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".
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