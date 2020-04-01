قبل الانتهاء من توزيعها.. شيرين تروج لـ أغنيتها الجديدة



ونشرت أول تدوينه لها بعد عودتها: "أنا هنا يا حبايبى، واتبسطت جدًا لما فى ظل الظروف اللي العالم كله فيها، وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".



وأضافت "عبد الوهاب" قائلة: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جدًا، وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جدًا وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني، وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جدًا لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".



وكانت شيرين عادت من جديد إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب 5 أشهر، حيث قررت غلق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان، في ظل أزمة الحريق التي كان يعاني منها وقتها.