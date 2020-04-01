تسجيل 1400 إصابة بـ كورونا في صفوف شرطة ولاية نيويورك





ولجأت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية إلى استخدام شاحنات تبريد متنقلة لحفظ جثامين الموتى من ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد امتلاء المشارح.

وتوفي 1550 شخصاً في ولاية نيويورك جراء الإصابة بالفيروس الذي يجتاح البلاد؛ الأمر الذي تسبب في ضغط كبير على ثلاجات الموتى، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وذكرت الصحيفة أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أرسلت 85 شاحنة تبريد إلى مدينة نيويورك لحفظ جثامين ضحايا الفيروس لعدم وجود مساحات شاغرة في ثلاجات الموتى بالمدينة.





وقال المدير الإقليمي للوكالة، توماس فون إيسن، في مؤتمر صحفي في مانهاتن مع العمدة بيل دي بلاسيو: "نرسل شاحنات تبريد إلى نيويورك للمساعدة في حل بعض المشكلات بشكل مؤقت".

والمقطورات المماثلة المستخدمة بالفعل تحمل كل منها 40 جثة، وبالتالي يمكن للشاحنات الإضافية أن تضاعف سعة مشرحة المدينة من 3500 إلى 7 آلاف جثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا يستخدمون رافعات شوكية لتحميل الجثث في شاحنات التبريد، بينما كان مستشفى "بلفيو" في حي مانهاتن أول مَن استخدم مقطورات التبريد لحفظ الجثث الأسبوع الماضي.





من جانبه، أعرب رئيس جمعية مديري الجنازات في ولاية نيويورك، مايك لانوت، عن خشيته من تراكم الجثث في نيويورك بسبب زيادة عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى جانب القيود على نوبات عمل المقابر.

وقال لانوت إن المقابر الدينية بما في ذلك المدافن التي تديرها أبرشية نيويورك، وضعت بروتوكولات لحماية الموظفين العاملين فيها ما أدى إلى تقليل القوى العاملة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 188 ألفاً و647 إصابة بالفيروس وأكثر من 4 آلاف و59 حالة وفاة، بينما تعافى 7 آلاف و251 شخصاً حتى صباح الأربعاء.

وارتفعت، الأربعاء حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى 43 ألفاً و535، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 876 ألفاً و855 حالة، بينما تعافى 184 ألفاً و966 شخصاً.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، تسجيل 1400 إصابة بفيروس كورونا في صفوف شرطة ولاية نيويورك الأمريكية.