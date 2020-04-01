تسجيل 1400 إصابة بـ كورونا في صفوف شرطة ولاية نيويورك

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، تسجيل 1400 إصابة بفيروس كورونا في صفوف شرطة ولاية نيويورك الأمريكية.

ولجأت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية إلى استخدام شاحنات تبريد متنقلة لحفظ جثامين الموتى من ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد امتلاء المشارح. 

وتوفي 1550 شخصاً في ولاية نيويورك جراء الإصابة بالفيروس الذي يجتاح البلاد؛ الأمر الذي تسبب في ضغط كبير على ثلاجات الموتى، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وذكرت الصحيفة أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أرسلت 85 شاحنة تبريد إلى مدينة نيويورك لحفظ جثامين ضحايا الفيروس لعدم وجود مساحات شاغرة في ثلاجات الموتى بالمدينة.

وقال المدير الإقليمي للوكالة، توماس فون إيسن، في مؤتمر صحفي في مانهاتن مع العمدة بيل دي بلاسيو: "نرسل شاحنات تبريد إلى نيويورك للمساعدة في حل بعض المشكلات بشكل مؤقت".

والمقطورات المماثلة المستخدمة بالفعل تحمل كل منها 40 جثة، وبالتالي يمكن للشاحنات الإضافية أن تضاعف سعة مشرحة المدينة من 3500 إلى 7 آلاف جثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا يستخدمون رافعات شوكية لتحميل الجثث في شاحنات التبريد، بينما كان مستشفى "بلفيو" في حي مانهاتن أول مَن استخدم مقطورات التبريد لحفظ الجثث الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية مديري الجنازات في ولاية نيويورك، مايك لانوت، عن خشيته من تراكم الجثث في نيويورك بسبب زيادة عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى جانب القيود على نوبات عمل المقابر.

وقال لانوت إن المقابر الدينية بما في ذلك المدافن التي تديرها أبرشية نيويورك، وضعت بروتوكولات لحماية الموظفين العاملين فيها ما أدى إلى تقليل القوى العاملة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 188 ألفاً و647 إصابة بالفيروس وأكثر من 4 آلاف و59 حالة وفاة، بينما تعافى 7 آلاف و251 شخصاً حتى صباح الأربعاء.

وارتفعت، الأربعاء حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى 43 ألفاً و535، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 876 ألفاً و855 حالة، بينما تعافى 184 ألفاً و966 شخصاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيويورك كورونا صفوف شرطة بفيروس الطوارئ الفيدرالية اصابات 1400

أخبار تهمك

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 10 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 7 ساعات

خطة مفاجأة من الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعة و 26 دقيقة

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بصورة مثيرة للجدل

منذ ثلث ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الرحيل عن الأهلي.. أحمد فتحي يختار فريقه الجديد

منذ ساعة الا ربع

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين تعلن تعافي 8 حالات إضافية من المصابين بـ"كورونا"

تعافي 930 حالة في الصين.. أعداد الشفاء من كورونا تتزايد حول العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن إصابة عضو بفيروس "كورونا"

عمدة نيويورك: تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا 8 آلاف حالة

تسجيل 20 وفاة ونحو 800 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سويسرا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

04:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم