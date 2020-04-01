خاص.. هل يضم الأهلي أطهر الطاهر بعد رحيل أحمد فتحي؟





أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هذا الموسم هو الأخير له داخل جدران القلعة الحمراء بعدما رفض تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية العام الجاري.





وكان أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني قد دخل دائرة المرشحين للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب عقده سينتهي مع فريقه بنهاية الموسم، لتعويض رحيل فتحي.





وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ " الفجر الرياضي " أنه لم يتحدث أحد من مسؤولي الأهلي مع أطهر الطاهر للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأضاف المصدر، أنه لا توجد أي مفاوضات مع أطهر لأرتداء قميص القلعة الحمراء حتي هذه اللحظة.





وكان الطاهر قد قدم مستوي مميز مع فريقه الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى دور المجموعات والذى كان معه فى نفس المجموعة النادي الأهلي وقام بالتسجيل فى مرمي المارد الاحمر فى مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.





كما قام أيضًا بالتسجيل فى مرمي النجم الساحلى التونسي وصنع هدف أمام بلاتنيوم الزيمبابوي مما جعل اللاعب يلفت الأنظار خاصة انه لاعب حاسم ويجيد اللعب فى أكثر من مركز



