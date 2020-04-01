أشرف أمين يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تعاونه مع محمد محيي في أغنية "فوضت أمري"

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أعرب الشاعر أشرف أمين، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد محيي، في ألبومه الجديد "بتاع زمان"، من خلال كتابته لأغنيتين الأولى تحمل اسم "فوضت أمري"، والثانية تحمل عنوان "أدامي واحدة".



وتحدث أشرف أمين فى تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أوضح خلاله عن تفاصيل أغنيته الجديدة "فوضت أمري"، حيث أوضح أنها تنتمي للون الدرامي، وهي من ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، هندسة صوتية وميكس محمود عزت، وماستر أمير محروس،مُتمنيًا أن تنال الأغنية على إعجاب الجمهور، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وتعد الأغنية ثاني أغنيات ألبوم محمد محيي الجديد "بتاع زمان" بعد نجاح أغنيته الأولى "سهرانين".



وفي سياق سياق آخر، يتعاون أشرف أمين مع الفنان محمد فؤاد في أغنية جديدة تحمل اسم "سوء تقدير"، وهي من ألحان محمد الدهشان، ولكن لم يتم الاستقرار حاليًا على موعد طرحها.