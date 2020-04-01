إيمي طلعت زكريا لـ'الفجر الفني': أقوم بقراءة القرأن لوالدي.. وهذا ما أفعله بعد انتهاء الحظر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:14 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
روان هيثم
وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا كلمة لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا قائلة: "أرجو الالتزام في منازلكم الوقاية خيرا من العلاج، نحن أبطال وان شاء الله فترة بسيطة وسوف تمر بسلام والفيروس ينتهي ب إذن الله".

وكشفت "إيمي" في تصريح خاص لـ'الفجر الفني' عن كيفية قضائها لوقتها في ظل ظروف الحجر المنزلي قائلة: "أقضي وقتي مع أسرتي في مشاهدة التلفاز والتحدث معهم في أمور كثيرة، وأقوم بقراءة القرأن لوالدي الفنان طلعت زكريا".

وتابعت "إيمي" كاشفة عن أول شئ سوف تفعله بعد الإنتهاء من هذا الحظر المنزلي قائلة: "سوف أقوم بإستكمال عرض مسرحيتي الزهر لما يلعب مع النجم سمير غانم".

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "إيمي طلعت زكريا"، في مسلسل "بت القبايل'' الذي يناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من سميرة عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وأخرون، وإخراج "حسني صالح".

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