محافظ الشرقية يوجه بفض السويقات العشوائية لمنع التجمعات

Advertisements

شنت المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، اليوم الأربعاء، في كلا من (الزقازيق - حي أول –فاقوس - أبوكبير- ديرب نجم – ابوحماد – بلبيس - كفرصقر- ههيا - القرين) حملاتها المكبرة فى فض السويقات العشوائية لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بنطاق المحافظة، بناءًا علي تكليفات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية كلا فى نطاقه للتأكد من تنفيذ قرار منع اقامة الأسواق الأسبوعية وفض السويقات العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.



وتستمر الأجهزة التنفيذية بمعاونة قوات الشرطة بشن حملاتها المفاجئة على أسواق السويقات والباعة الجائلين بنطاق المحافظة للحد من تجمعات المواطنين حفاظآ على المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة -الزراعة - الطب البيطري) ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالاسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.