"هنوصلكم" شعار أصحاب المهن المستثناة من حظر التجول لمواجهة كورونا بمحافظة المنيا (صور)



"الفجر" خلال تقريرها التالي ترصد لكم بعض مبادرة أهالي المنيا أثناء حظر التجول.



أطلق الشاب صابر ريحان فني التمريض ومكافحة العدوى على منصات التواصل الاجتماعي مبادرة للذهاب إلى المنازل أثناء فترة حظر التجول لعلاج المصابين.



ودون على حسابه الشخصي فيسبوك قائلا "أخي المواطن أختي المواطنة خليكم في بيوتكم إحنا نجيلكم لحد بيوتكم، احموا انفسكم، احموا أسركم، احموا بلادكم، ساعدو انفسكم ساعدوا الفرق الطبية، ساعدوا بلدكم ساعدوا حكومتكم ساعدوا شرطتكم ساعدونا فى حمايتكم من المجهول فيروس كورونا القاتل فريق مركز صحتى للرعاية التمريضية ومكافحة العدوى تحت امركم وخاصة في أوقات حظر التجوال مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية مع تحيات (صابر ريحان - فنى اول تمريض ومكافحة العدوى).







لم يكن صابر الريحان هو الوحيد الذي أطلق تلك المبادرة، فقد أطلق ايضا والي محمد شوقي ابن قرية التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب المنيا الذى يعمل ضمن فريق تمريض بمستشفى ملوي العام مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى من اجل الذهاب الى المنزل لتقديم مختلف الإسعافات الطبية في ظل فرض حظر التجول

حيث كتب على حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى قائلا «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظل الظروف الصعبة دي وفرض حظر التجوال في ملوي أي حد ليه معاد حقنه أو غيار جرح أو أي حالة محتاجة مساعدة طبية انا تحت امر اي حد المهم تخليك في البيت».



وقام بترك أرقام الهواتف الخاصة به من أجل سهولة التواصل معه من قبل المواطنين





سكان المنيا يطلقون سلسلة "أغاني وطنية"



وفي مدينة المنيا الجديدة أطلق سكان المدينة سلسلة “أغاني وطنية”، وأخرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم بهدف الترفيه عن خلال فترة حظر التجوال.



وبدأت هذه السلسلة مساء أول أمس الجمعة والسبت واليوم الأحد بالتزامن مع دخول حظر التجوال الجزئي حيز التنفيذ، وذلك ضمن عدة إجراءات بهدف التصدي لفيروس كورونا.



"أخي المواطن اختي المواطنة خليكم فى بيوتكم احنا نجيلكم لحد بيوتكم احموا انفسكم احموا اسركم احموا بلادكم" هكذا أطلق مجموعة من أصحاب المهن المستثناء بمحافظة المنيا من حظر التجول الجزئى الذى أطلقته الحكومة المصرية على كامل المحافظات المصرية من أجل حمايتهم من فيروس كورونا حيث إطلاق العديد من الفئات المستثناة العديد من المبادرات من أجل مواجهة فيروس كورونا.