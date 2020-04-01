مخطط برشلونة لحسم صفقتي نيمار ومارتينيز

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مسئولو فريق برشلونة وضعوا طريقة جديدة من أجل ضم صفقتي الموسم في الصيف المقبل.

ويسعى مسئولو برشلونة، في الصيف المقبل، للتعاقد مع نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البلوجرانا لن يتراجع عن ضم الثنائي المميز في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه بلاعبين كبار.

ويسعى مارتينيز لارتداء قميص البارسا، كما يرغب نيمار في العودة إلى كامب نو هذا الصيف، بعد أن كان الأمر قريب في الصيف الماضي.

ويخطط البارسا، لإقحام نجومه في صفقات تبادلية لضم الثنائي مثل أنطوان جريزمان، وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

أو من خلال الحصول على الأموال، من بيع هؤلاء اللاعبين لأندية أخرى، بالإضافة للاعبين آخرين، مثل مارتين برايثوايت، ونيلسون سيميدو، وصامويل أومتيتي.