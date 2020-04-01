نجم الأهلي لـ"أحمد فتحي": فخور بك وبالتوفيق

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حرص أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى أحمد فتحي زميله بالفريق، عقب قرار الأخير بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.



ونشر أيمن أشرف صورة له مع فتحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب عليها "فخور إنى لعبت معاك واتعلمت منك حاجات كتير جدًاا سنفتقدك كثيرا ولكن هذه سنة الحياة، أتمنى لك التوفيق في الخطوة القادمة".



وأعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، أن هذا الموسم هو الأخير له داخل جدران القلعة الحمراء بعدما رفض تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية العام الجاري.



ومن المتوقع أن يتوجه فتحي، إلى صفوف بيراميدز سبورت خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب إنهاء اتفاقه بشكل شبه رسمي مع إدارته خلال الساعات الماضية.