بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:17 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
حسام مجدي

قام النادي الأهلي بتحديد بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، بعدما قرر اللاعب عن التجديد للفريق والرحيل بنهاية الوسم.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع رجب بكار ظهير نادي بيراميدز الأيمن في الصيف القادم لتعويض أحمد فتحي في حالة رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وتواصل مسئولو الأهلي بالفعل مع رجب بكار وأبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى النادي الأحمر ولكن طالب إدارة النادي بالتواصل مع نادي بيراميدز الفترة القادمة وإنهاء الصفقة مع إدارة النادي.

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