بيان هام من "المركزي" حول وجود خطة لتقييد عمليات السحب من البنوك

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:11 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أحمد الشيخ
نفي البنك المركزي ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.

وقال البنك في بيان صادر اليوم الأربعاء: "في الإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي".

نفي البنك المركزي المعلومات المتداولة، ويؤكد أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول اليها، وان المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي. 

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.




وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يقول: "الكلام دا اتقال لينا فى البنك المركزي عن طريق دوره اخدتها تبع الرقابه والتفتيش كان ممثل من كل بنك من قطاع الرقابه المحاضر فيها كان أستاذ جمال نجم و استاذ صلاح شحاته اتكلموا عن أن الخطوه دي مرتبطه ارتباط وثيق بخطه الحكومه والبنك المركزي اللي بتتضمن طباعه أوراق نقديه جديده من ماده البوليمر، وضع حد للسحب سواء لماكينات الصراف الآلي أو من على الكاونتر ضمن خطه البنك المركزي بينفذها تباعا...  لما هيتم طباعه العملات الجديده من المفترض هيتم وضح حدود للسحب النقدي من داخل البنك وزياده حد السحب من ماكينات الصراف عما هو عليه الآن... دا لأسباب مهمه جدا هتغير شكل السياسه النقديه بشكل كلي ف مصر...مصر قبل 1/7/202‪0 غير مصر بعد التاريخ دا بدء من اول يوليو القادم ومع بدايه طرح العمله الجديده من فئه ال 10 جنيه وتباعا يليها باقي الفئات هيتم إصدار حزمه من القوانين تشمل إعطاء فتره سماح لحاملي الفئات القديمه لايداعها ف البنوك وليس استبدالها القرار هيشمل إيداع وليس تغيير أو استبدال بكدا هيقدر يدخل أموال  الاقتصاد الغير الرسمي داخل القطاع المصرفي ودا مبلغ كبير جدااااااا بيعتبر اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي ثانيا أموال التهرب الضريبي أو فلوس الضرائب انا عميل بدفع 10000 جنيه ضرايب في حين النقديه عندي تقول ادفع 100 الف مش 10 لما اكون مجبر على اني ادخل فلوسي كلها للبنك حفاظا ع قيمتها هيتطلب منه تقديم إقرار ضريبي بما يتوافق مع أمواله... فبكدا الدوله هتقدر تقفل نقطه التهرب الضريبي أو تزييف الاقرارات الضريبيه وتقديمها بشكل غير صحيح... كمان دا هيجبر كل الشركات إلى التحول الرقمي واستخدام core pay ststem.    دا بالاضافه إلى E finance يعني كل تحويلات الشركات من وإلى أي مكان هيتم عن طريق core pay أو دفع مرتبات شهريه واستخدام E finance المدفوعات الحكوميه وغيره تحول رقمي شامل... هيحد جدا من تداول العمله المطبوعه جديدا.. بالنسبه للعميل لو عاوز يسحب فلوس لأي غرض برضوه مش هيكون مسموحله كله هيتم عن طريق تحويلات سواء تحويل عن طريق النت أو عن طريق اجرأء من داخل البنك..  لو انا عميل عاوز اسحب فلوس عشان اشتري عربيه من أي معرض مش هقدر اسحب فلوسها كاش من بنك لا هاخد شيك معتمد أو تحويل بنكي لحساب معرض السيارات وهكذا جمله في كل المعاملات... بالاضافه إلى طباعه العمله هينهي تماما ع تجاره السلاح والمخدرات والآثار والعمله.. محدش هيبقى معاه فلوس من طبعه جديده يسمحله بالممارسات دي تاني خلاص انا لو معايا 1000 دولار وعاوز ابدلهم من تاجر عمله لو روحت ليه هيقولي مش معايا سيوله لأن خلاص السيوله بتاعته كلها أصبحت داخل البنك.. دا لو عرف اصلا يدخلها البنك خلال فتره السماح لأنه هيتطلب منه مصدر هذه الأموال.... المفروض أن قوانين حد السحب تدخل حيز التنفيذ مع بدايه طباعه الفئات جديده بس من الواضح أنه هيلجا ليها كخطوه استباقيه للحد من تواجد العملاء داخل البنوك".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وسائل التواصل الاجتماعي خطة المركزي حد السحب والايداع حد السحب بيان المركزي بوابة الفجر بداية العمل الفجر البنك المركزي

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بصورة مثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 8 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"المركزى" يعلن عن إنشاء أكبر مطبعة للعملات بالعاصمة الإدارية الجديدة

تتيح صرف السلع التموينية.. 10 مزايا يمكن الاستفادة بها من بطاقة "ميزة"

"مدى" يعلن إطلاق الدفعة الثانية من البنوك الداعمة لـApple Pay بالسعودية

"مصدر" بالبنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء رسوم على عمليات سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلى

بنك ناصر: ملتزمون بعدم احتساب عمولات السحب من الصراف الآلي

برلماني: قرار البنك المركزي بشأن السحب والإيداع يضبط السوق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم