ألمانيا تعتزم تمديد المسافة الاجتماعية حتى نهاية عطلة عيد الفصح

تريد الحكومة الفيدرالية الألمانية والولايات الـ16 للألمانية، أن تمد اجراءات المباعدة الاجتماعية التي تم إدخالها حتى نهاية عطلة عيد الفصح على الأقل لإبطاء انتشار فيروس كورونا، كما ذكرت قناة فوكاس أونلاين ومذيع إن تي في، اليوم الاربعاء.





ونقلت قناة "فوكاس أونلاين" عن مسودة قرار للمؤتمر عبر الهاتف قوله، إن المواطنين "مدعوون الى يظلوا على الاتصال مع أشخاص خارج أسرتهم عند الحد الأدنى المطلق حتى خلال عطلة عيد الفصح وفقًا للقواعد المعمول بها."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وتعقد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مؤتمرًا هاتفيًا مع رؤساء الوزراء، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تدلي ببيان في وقت لاحق اليوم.



