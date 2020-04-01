"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، زحام وتكدس أصحاب المعاشات، أمام فرع بنك ناصر بمدينة بني سويف، وأمام مكاتب البريد الرئيسية والفرعية بالمراكز والقرى، وماكينات الصرف الآلي الـ«ATM» في أول أيام صرف المعاشات.

فيما شهدت بعض مراكز وقرى المحافظة، تنفيذ مبادرات لحزب مستقبل وطن، وأخرى شبابية، بالتعاون مع المحافظة، ومديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لإستخدام مبان المدارس ومراكز الشباب، في إستقبال أصحاب المعاشات وتنظيمهم جلوسهم لصرف المعاشات بتلك المنشأت لمنع التكدس والزحام.

من جانبه تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إجراءات صرف المعاشات للمستحقين، بعددًا من المدارس التي وافق على تخصيصها لصرف المعاشات بناء عن طلب منطقة بريد بني سويف، وذلك في ضوء الإجراءات والقرارات الاحترازية التي تنفذها الحكومة ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن عدد المدارس التي تم تخصيصها لهذا الغرض يبلغ 26 مدرسة، بجانب منافذ مكاتب البريد، وبعض مقرات مراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي ساهمت في منع التكدس والزحام الذي يحدث في أول أيام صرف المعاش.

واطمأن المحافظ - بحسب بيان المحافظة - على إجراءات صرف المعاشات وتيسير الإجراءات وتوفير أماكن انتظار والإلتزام بمسافات وإرشادات التباعد والمسافات بين المواطنين أثناء عمليات الصرف،وذلك حرصا على سلامة المترددين على تلك المنافذ، مشيرًا إلى أن عملية صرف المعاشات تشهد حتى الآن إقبالا مناسبا بدون تزاحم من المستفيدين.

وشّدد المحافظ على أهمية استمرار الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من أجل سلامة الجميع،وذلك من خلال القيام بأعمال التعقيم والتطهير لتلك المنافذ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز المنافذ الإضافية من مراكز شباب ومدارس بالتنسيق بين التربية والتعليم والشباب والرياضة ومنطقة البريد للمساهمة مع 110مكتب بريد "منتشرة في ربوع المحافظة" لصرف المعاشات.
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)
"المبادرات" تفشل في مواجهة تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد وماكينات البنوك ببني سويف (صور)

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