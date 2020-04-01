الغموض يسيطر على موقف سانشيز مع الإنتر

يواجه الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب انتر ميلان الإيطالي مصيراً غامضاً الموسم المقبل سواء بالإستمرار في صفوف فريقه من عدمه ومع إيقاف المسابقات المحلية في إيطاليا، على غرار غالبية البطولات الأوروبية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





ويواجه اللاعب التشيلي سيناريو أسوأ مما كان يتوقع بعد استكمال الموسم مع إنتر، إذ أن عقد سانشيز ينتهي مع الفريق في 30 يونيو المقبل، بينما من المتوقع أن يتواصل الدوري الإيطالي إلى أبعد من هذا التاريخ في حال استئناف مبارياته مرة أخرى.



وقدم لاعب آرسنال وبرشلونة السابق مردوداً ضعيفاً مع إنتر ميلان، إذ شارك صاحب الـ31 عاماً مع إنتر في 15 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها هدفاً وصنع 3 آخرين.



ولم يهنأ "النيراتزوري" بالتعاقد مع سانشيز، إذ كان يعول إنتر على اللاعب التشيلي في صناعة الفارق، ومساعدة الفريق على كسر هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي، إضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، إذ وقع سانشيز في (أغسطس) الماضي، على عقد إعارة لمدة عام مع إنتر ميلان قادماً من مانشستر يونايتد.



ولم يظهر سانشيز بالمستوى المنتظر منه مع إنتر ميلان، إذ تعرض اللاعب التشيلي للطرد في أول مباراة يخوضها بشكل أساسي مع فريقه أمام سامبدوريا، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، بعدما لعب بديلاً أمام أودينيزي ولاتسيو، إذ حصل سانشيز على بطاقة صفراء في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بينما حصل على بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 47 بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

