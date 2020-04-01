على طريقته الخاصة.. محمد أنور يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:10 م
انور وحمدي الميرغني
انور وحمدي الميرغني
فايقة محمد عادل
هنأ نجم الكوميديا محمد أنور صديقه الفنان حمدي الميرغني، بعيد ميلاده عبر موقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي "إنستجرام".

حيث نشر "أنور" صورة تجمعه بحمدي الميرغني ، وظهر أنور وهو يُقبِل رأسه وعلق على الصورة قائلاً: "أيام ما كان البوس مش بيموت، كل سنة وأنت طيب يا صاحبي ويارب نرجع تبوس بعض تاني من غير ما نخاف ، مع إني بصراحة كده كده كنت بخاف أبوسك".

لاقت الصورة إعجاب الكثير ورد الميرغني ممازحاً : "ربنا يعدي الأيام دي علي خير بس للأسف مش هينفع نبوس بعض تاني، أنا مرتبط يا أنور مرتبط .. وأنت طيب يا خويا".

وفي سياق منفصل يعرض حالياً مسلسل قوت القلوب الذي يشارك فيه محمد أنور بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجي الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجه التي مازال الجمهور المصري والعربي يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

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