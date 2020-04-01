مايك بنس مخاطبا الأمريكيين: أيام صعبة بانتظاركم
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:16 م
الفجر
قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مخاطبا الأمريكيين: "أيام صعبة بانتظاركم لكن المستقبل بأيديكم".
وأضاف بنس، خلال تصريحاته مساء الأربعاء: " في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا".
ويذكر أن قال مايك بنس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على الاختبارات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في أمريكا، مشيرا خلال مؤتمر صحفى عقده مسئولو الإدارة الأمريكية إلى ضرورة لالتزام بالإرشادات سيؤدى إلى تراجع انتشار كورونا.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، إنه على الأمريكيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي من كورونا، موضحا أن وسائل الإعلام الأمريكية ستطلق حملة توعية حول مواجهة كورونا.
وهاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حاكم ولاية ميشيجان جريتشين ويتمير إن، بسبب إجراءات الولاية فى مواجهة كورونا وظهور المزيد من الحالات المصابة بالوباء العالمى القاتل، ووصف ترامب حاكم الولاية بـ"الفاشل"، وغرد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "يجب أن تعمل حاكم ميشيجان الفاشلة بجدية أكبر وأن تكون أكثر استباقية، نحن ندفعها لإنجاز المهمة، أقف مع ميشيجان".
وطمئن الرئيس الأمريكى دونالد، فى تغريدة أخرى على "تويتر"، المواطنين، قائلا: "تعمل الحكومة الاتحادية بشكل جيد للغاية مع المحافظين ومسؤولى الدولة. والأشياء الجيدة سوف تحدث".
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