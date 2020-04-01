قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مخاطبا الأمريكيين: "أيام صعبة بانتظاركم لكن المستقبل بأيديكم".

وأضاف بنس، خلال تصريحاته مساء الأربعاء: " في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا".

ويذكر أن قال مايك بنس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على الاختبارات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في أمريكا، مشيرا خلال مؤتمر صحفى عقده مسئولو الإدارة الأمريكية إلى ضرورة لالتزام بالإرشادات سيؤدى إلى تراجع انتشار كورونا.





وقال نائب الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، إنه على الأمريكيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي من كورونا، موضحا أن وسائل الإعلام الأمريكية ستطلق حملة توعية حول مواجهة كورونا.