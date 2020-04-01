أبرزهم إليسا وانتصار.. فنانات يدعمن الإنجاب بدون زواج

Advertisements

العادات والتقاليد شيئا ربى عليه أجيال وهو ما يدفعنا له ديننا وأصلونا، لكن هنا الأمر اختلف وبعض الفنانات قررا الخروج عن هذه القاعدة المألوفة وقاموا بدعم الإنجاب بدون الزواج.



ومن خلال السطور التالية يعرض 'الفجر الفني' بعض من هذه الفنانات التي قامت بدعم هذه القاعدة.



1- ''اليسا":



خرجت الفنانة اليسا قائلة انها لا تمانع الإنجاب بدون زواج، لكن شريطا أن يعترف الأب بإبنه، بالإضافة الى أنها تمنت تغيير قوانين عقد الزواج المدني ولا تعترف بها.



2- ''مايا دياب":



كشفت الفنانة مايا دياب عن معاشرتها لزوجها لمدة عامين قبل زواجهم بشكل رسمي.



3- "إنتصار":



كشفت الفنانة إنتصار عن مشاهدتها لبعض الأفلام الإباحية وأوضحت انها تعرف قنوات تقوم بعرض هذه الأفلام بشكل درامي ونصحت بمشاهدتها.



4- "منى هلا":



بعد نشرها صورا تجمعها بحبيبها، تعرضت لإنتقادات شديدة من قبل الجمهور ولكنها لم تهتم لها ولم تصغ أذنها فيما قيل عنها، وقامت بتبرير أفعالها بأن الأساس الشرعي في أي علاقة بين رجل وامرأة هو الإشهار وأن هذا حرية شخصية ليس من حق أحد التدخل.





5- "إيناس الدغيدي":



نشرت إيناس عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "في ناس تستحرم العملية الجنسية قبل الزواج ومش قادرة تستوعب أنها حلال، ومقدرش أفرض عليهم وأقولهم روحوا مارسوا الجنس، لأن العلاقة الجنسية قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض"، وأضافت أن هذا حرية شخصية ولكل شخص له المحاسبة وحده على أفعاله.