وزير الأوقاف ينعي زقزوق.. ووفد يشارك في تشييع الجنازة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الأسى والحزن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، ونتقدم لأسرته بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين.





وأكد جمعة، أن الأمة قد فقدت عالما ومفكرا كبيرا مستنيرا، سائلين الله عز وجل أن يتقبل صالح أعماله وأن يغمره بعميم رحمته، وأن يلهم آله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان، كما توجه وفد من أئمة وعلماء الأوقاف للمشاركة في تشييع جنازة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته





ونعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى المفكر الإسلامي الكبير د. محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، والذي وافته المنية مساء اليوم.





اكد المجمع أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.





ويتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.





ونعى أيضا الأزهر الشريف، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا.





وأد الأزهر أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التي تعد من أقوى المراجع في الفلسفة الإسلامية، والتي تمتاز بقوة الحجة والبرهان، أبرزها: مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد، الشك المنهجي بين ديكارت والغزالي، الإسلام في تصورات الغرب، دراسات في الفلسفة الحديثة، الفكر الديني وقضايا العصر.





وأشار الأزهر إلى أن المفكر الراحل بدأ نبوغه الفكري وهو ابن 17 عامًا، وتطوع للدفاع عن الوطن ضد العدوان الثلاثي وهو في عامه الجامعي الأول، ثم كان الأول في مسابقة إيفاد أعلنها الأزهر فسافر إلى ألمانيا في 1962م، وأثبت نبوغه ورقي فكره، فعاد إلى مصر مدرسًا في أصول الدين بالأزهر، ثم نائبًا لرئيس الجامعة، ثم وزيرا للأوقاف 15 عامًا، كما شغل العديد من المناصب، فظل بعلمه وقلمه مفكرًا وفقيهًا ومتكلمًا وفيلسوفًا.



