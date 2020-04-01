للمرة الأولى.. بريطانيا تتجاوز الـ 500 وفاة في يوم واحد بـ"كورونا"
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:19 م
وكالات
أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها سجلت 563 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد حاجز الـ 500 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 2352 على الأراضي البريطانية.
وقالت وزارة الصحة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "اعتباراً من يوم 31 مارس الماضي، وصل عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2352".
وذكرت الوزارة البريطانية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 29 ألفا و474 شخصاً، أي بزيادة 4324 إصابة في غضون 24 ساعة.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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