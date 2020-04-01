للمرة الأولى.. بريطانيا تتجاوز الـ 500 وفاة في يوم واحد بـ"كورونا"





أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها سجلت 563 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد حاجز الـ 500 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 2352 على الأراضي البريطانية.





وقالت وزارة الصحة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "اعتباراً من يوم 31 مارس الماضي، وصل عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2352".





وذكرت الوزارة البريطانية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 29 ألفا و474 شخصاً، أي بزيادة 4324 إصابة في غضون 24 ساعة.



