إيطاليا تعلن تخطي الإصابات بفيروس كورونا 110 ألف حالة

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل 4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105792.

ويذكر أن أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، الثلاثاء، عن تسجيل 837 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 12428.

وتعتزم إيطاليا تمديد حالة الإغلاق إلى 12 أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، في بيان، إن الحكومة قررت تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.





وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل). ستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".





وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ ثلاثة أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.





واتخذت إيطاليا إجراءات مشددة بعد أن ضرب فيروس كورونا قطاعا كبيرا من مدنها وأسقط آلاف المصابين والآلاف من حالات الوفاة.





وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيطاليا 10 آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.





ومع تسجيلها 10023 وفاة، تكون إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. وسجّلت بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3% الخميس و+7,4% الجمعة و+6,9% السبت.





وفي إحصائيات قد تمنح بصيصا من الأمل رغم الأرقام المفزعة، استقر عدد الأشخاص الذين استدعت حالاتهم نقلهم إلى قسم العناية المشددة في لومباردي، المنطقة الأكثر تأثرا في البلاد، حيث سجلت نحو 40 ألف إصابة ونحو 6000 وفاة.





وقال مسؤول الصحة في لومباردي غيوليو غاليرا: "بدأت مستشفياتنا تجد مساحة لالتقاط أنفاسها شيئا فشيئا".





ولا تزال إميليا-رومانيا المنطقة الثانية لجهة التأثر بالفيروس في إيطاليا، حيث توفي أكثر من 1300 شخص بين 12 ألف إصابة، بحسب الدفاع المدني.