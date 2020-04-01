علاء زلزلي لـ الفجر الفني: مصر لها النصيب الأكبر في حفلاتي المقبلة

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أعرب الفنان اللبناني علاء زلزلي عن محبته الشديدة لمصر وللشعب المصري وأنه يستعد لاحياء حفلاته المقبلة داخل أراضيها.



وأضاف علاء في تصريح خاص للفجر الفني أنه يعكف خلال الفترة الحالية على التحضير لفيديو كليب جديد وأغنيات أخرى جديدة، كما يستعد لإحياء حفلات غنائية كثيرة في مصر وعدة دول عربية وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.



من جانب آخر،كان النجم اللبناني، علاء زلزلي قد طرح اليوم أحدث أغنياته “ما بقتش أخاف” بمناسبة عيد الحب الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان، أحمد أبو شال، وتوزيع حازم السعيد.



جديربالذكر أن علاء زلزلي قد أحدث ضجة كبيرة بأحدث ألبوماته بعنوان القصة كلا والذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان بمثابة عودة قوية له على الساحة الفنية.







