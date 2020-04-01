مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:43 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعد أن رفض تجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وارتبط فتحي بالانتقال لبيراميدز، وسط أنباء عن توقيعه لمدة 3 مواسم بعقد تاريخي.

ويعد رحيل فتحي لبيراميدز، بمثابة خبر سار للزمالك، حيث سيكون عامل قوي لموافقة بيراميدز على انتقال الثنائي أحمد أيمن منصور وعمر جابر للقلعة البيضاء في الصيف المقبل.

ويخطط الزمالك لضم ثنائي بيراميدز منذ فترة طويلة، ولكن إدارة بيراميدز تمانع بسبب عدم وجود بديل مناسب، ولكن وجود فتحي سيعجل بإتمام انتقال الثنائي للزمالك.

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