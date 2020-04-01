"الكهرباء" تعلن طريقة دفع الفواتير إلكترونيًا من المنزل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:43 م
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن خدمات الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا في إطار الإجراءات الدولة الإحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والدعوات المناشدة بتخفيف الاختلاط بين الجمهور، أطلقت الشركة القابضة للكهرباء خدمة جديدة للاستعلام عن فواتير الكهرباء والسداد الإلكتروني لها من خلال موقعها الإلكتروني https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/، وذلك عبر خدمة الدفع FawryPay المقدمة من شركة فوري الرائدة فى التحول الرقمى والمدفوعات الالكترونية. 


تتيح الخدمة الجديدة دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا لـ9 شركات كهرباء على مستوي الجمهورية وهي كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطي، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصر العليا، والبحيرة.

وأكد الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء على أن الخدمة الجديدة لدفع فواتير الكهرباء من خلال منصة  FawryPay على موقع الشركة الإلكتروني، هي خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتذليل طرق الدفع التى تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي، وكذلك توفير طرق دفع آمنة للجمهور من المنزل، على أن يتم ذلك بخطوات بسيطة وسهلة وهي الدخول علي رابط الموقع الالكتروني https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/، وإدخال رقم الموبايل ثم القيام باختيار شركة الكهرباء التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني (رقم ثابت علي كعب الايصال) .

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "إن خدمة الدفع الجديدة لفواتير الكهرباء يمكن إتمامها أيضا من خلال 15 محفظة محمول وهي" فودافون كاش – أورنج كاش – اتصالات كاش – فون كاش من البنك الاهلي المصري – محفظتي من بنك الاسكندرية – بي ام والت من بنك مصر  – بنك بلوم – المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي  – بنك كريدي اجريكول – بنك ابو ظبي الوطني – بنك عوده – فلوسي فون من بنك التعمير والإسكان  – بنكQNB - بنك قناه السويس – بنك NBK". 

وأكد صبري أن هدف فوري هو إضافة قنوات دفع مختلفة بالإضافة إلى إمكانية دفع فواتير الكهرباء أيضا من خلال موقع الشركة القابضة ببطاقات الائتمان، وذلك باختيار خدمة FawryPay، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعول كثيرا على خدمات الدفع الإلكتروني لأنها الأكثر تطورا والأعلى أمانا ولا سيما في الظروف الراهنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع شركة الكهرباء عدادات الكهرباء شكاوي الكهرباء دفع الكهرباء الكتروني تسجيل قراءة العدادت بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بصورة مثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ نصف ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إلكترونيا عبر الإنترنت.. استعلم الآن عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2019 في مصر من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت

قبل انتهاء المدة المحددة.. اعرف طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات

استعلم عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019 في مصر

شات خدمة العملاء.. خدمة جديدة من المصرية للاتصالات التحدث ألي مندوب خدمة العملاء لحل مشكلة عدم استقرار الأنترنت المنزلي

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين شهر أكتوبر 2019.. وهذه أبرز الطرق لدفعها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم