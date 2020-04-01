ولي عهد أبوظبي يطلع على الجهود المبذولة للحد من تفشي كورونا (فيديو)





أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ربع مليون اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" على المواطنين والمقيمين، وتربعت على قمة دول العالم من حيث نسبة إجراء اختبارات كورونا على السكان إلى إجمالي سكان الدولة، التي تم إجراؤها لكل مليون شخص، كما أنها الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في إنشاء مراكز "الفحص داخل السيارة".





كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن إنشاء أضخم مختبر على مستوى العالم خارج الصين لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وأطلقت البرنامج الوطني "وقاية" كمنصة افتراضية، و تضم جميع المستجدات والقرارات للباحثين عن أي معلومات وإرشادات صحية.





أما خارجياً فلم تستثن مساعدات الإمارات أحدا؛ حيث أعربت الدول المختلفة عن شكرها لدولة الإمارات لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.





هذا وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس كورونا".





وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "مهم إن نحن نحافظ على أهلنا المقيمين عندنا بالشكل المطلوب، وهذه المرحلة صعبة تمر على العالم كله، ويجب على الإمارات أن تبذل كل المجهود وأقصى مجهود لعبور هذه المرحلة، هي فترة صعبة لكن ستمر إن شاء الله".